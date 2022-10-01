Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4)

01.10.2022 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4)

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve milletvekilleri ile bakanlar da yer aldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve milletvekilleri ile bakanlar da yer aldı. Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla İYİ Parti grubu da ayağa kalkıp alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bekleme odasında bir süre sohbet etti. Genel Kurul'dan birlikte çıkan Erdoğan ve Bahçeli, Şentop'un makamına geçti. Erdoğan, buradaki görüşmenin ardından TBMM'den ayrıldı. Şentop, Erdoğan ve Bahçeli'yi araçlarına kadar uğurladı.KILIÇDAROĞLU: CESARETİN VARSA BÜTÇE KONUŞMALARINA KATILIRSINCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Genel Kurul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile ilgili değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın. Sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" dedi. Besti KARALAR/ ANKARA,

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı Açıklaması
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) - Son Dakika
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