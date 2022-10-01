Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) - Son Dakika

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