Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4)

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve milletvekilleri ile bakanlar da yer aldı. Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla İYİ Parti grubu da ayağa kalkıp alkışladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bekleme odasında bir süre sohbet etti. Genel Kurul'dan birlikte çıkan Erdoğan ve Bahçeli, Şentop'un makamına geçti. Erdoğan, buradaki görüşmenin ardından TBMM'den ayrıldı. Şentop, Erdoğan ve Bahçeli'yi araçlarına kadar uğurladı.KILIÇDAROĞLU: CESARETİN VARSA BÜTÇE KONUŞMALARINA KATILIRSINCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Genel Kurul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile ilgili değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın. Sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" dedi. Besti KARALAR/ ANKARA,
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