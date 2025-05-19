Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin "Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve milli sporcular ile 19 Mayıs Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA MESAJI

Açıklamalarında yeni anayasa tartışmalarına değinen Erdoğan, "Yeni Anayasa noktasında çalışmamak mümkün değil. Onu ertelemek mümkün değil" dedi.

Erdoğan, "Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar. Biz artık bundan 20 sene öncesinin Anayasası ile gidemeyiz. Yeni Anayasa'yı sizlerle beraber yapacağız. Yeni nesil bir Anayasayı milletimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"HALAYLAR ÇEKİLMEYE BAŞLANDI"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylarlar şenlenmeye başlandı. Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz. Görüştüğüm çoban kardeşlilerimin huzuru ve mutluluğu var. Benim vatandaşım 'Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız" sözlerini sarf etti.

"GÜÇLÜ YAPAY ZEKA ALTYAPISIYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Erdoğan ayrıca şöyle konuştu: "Birinci derecede teknik altyapıya sahip olan üniversitelilerimiz bunun üzerine giderek devam ettiriyorlar. İTÜ, Yıldız, ODTÜ böyle. Baykar da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Kendileri lise kısmını da kurdular. Üniversiteye geçişte bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Bu hafta Arnavutluk'taydım. Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün devlet başkanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Her ülkenin devlet başkanı o yapay zekada takdim edildi. Biz de en yakın zamanda yapılacak yarışmada altyapıyla meydana çıkıyoruz. Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz."