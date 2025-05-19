Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve milli sporcular ile gerçekleştirdiği 19 Mayıs Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmalarına değinen Erdoğan, "Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

19.05.2025 22:59  Güncelleme: 23:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin "Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve milli sporcular ile 19 Mayıs Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA MESAJI

Açıklamalarında yeni anayasa tartışmalarına değinen Erdoğan, "Yeni Anayasa noktasında çalışmamak mümkün değil. Onu ertelemek mümkün değil" dedi.

Erdoğan, "Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar. Biz artık bundan 20 sene öncesinin Anayasası ile gidemeyiz. Yeni Anayasa'yı sizlerle beraber yapacağız. Yeni nesil bir Anayasayı milletimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"HALAYLAR ÇEKİLMEYE BAŞLANDI"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylarlar şenlenmeye başlandı. Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz. Görüştüğüm çoban kardeşlilerimin huzuru ve mutluluğu var. Benim vatandaşım 'Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız" sözlerini sarf etti.

"GÜÇLÜ YAPAY ZEKA ALTYAPISIYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Erdoğan ayrıca şöyle konuştu: "Birinci derecede teknik altyapıya sahip olan üniversitelilerimiz bunun üzerine giderek devam ettiriyorlar. İTÜ, Yıldız, ODTÜ böyle. Baykar da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Kendileri lise kısmını da kurdular. Üniversiteye geçişte bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Bu hafta Arnavutluk'taydım. Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün devlet başkanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Her ülkenin devlet başkanı o yapay zekada takdim edildi. Biz de en yakın zamanda yapılacak yarışmada altyapıyla meydana çıkıyoruz. Güçlü yapay zeka altyapısıyla geleceğe yürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yaman Auto:
    niye acaba ? 68 3 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    ana yasayı kendisine göre yazacak çizecek 52 8 Yanıtla
  • istanbul.34:
    dünya global anlamda yeni bir çağa doğru hızla ilerlerken Biz darbe anayasası ile adaleti ekonomiyi eğitimi kısacası devleti dizayn etmeye çalışıyoruz. genel ve kapsayıcı tüm farklılıkları ortadan kaldıran katılımcı bir anayasa şart 9 51 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Süre doluyor. Yumurta deliğe geldi gelecek. Anayasayı değiştirip 5 yıl daha o koltuğun üstünde oturacak. Ömrü vefa etmeyeceği için yargılanmayacak ailesi de etrafındakilerde yırtacak. Yemezler paşam yok öyle ne çektirdinse çekip öyle gideceksin 45 6 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    yeniden aday olma çalışmaları sevdi koltuğu sevgili cumhurbaşkanım 44 6 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Hayırlısı olsun herkesim için hak hukuk adaletli bi anayasa olur inşallah Ki fitneler rahat durmazlar 4 38 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Mevcud anayasayı çok takıyorsunuzda yeni anayasa yapsanız ne olur?Bildiğim bildik çaldığım düdük modunda gidiyorsunuz...Nasıl olsa... 30 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Vatandaş Anayasa yiyecek üç öğün qcilll çok qcilll 19 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    82 anayasası mı kaldı, sadece ismi kaldı, bütün maddelerimi değiştirdiniz? Kanunları anayasaya uyarlamak yerine, anayasayı kanunlara göre uygularsanız böyle olur 11 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Yav he he rüyanda görürsün palavraları yiyen kalmadı sokağa bi çıkta halk sana ne diyor bi dinle 11 1 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Yeni anayasada 5816.yı mutlaka kaldırılmalı. Atamızla ilgili hiçbirşey muğak kalmamalı. Aksi durumda kafa karışıklığı devam eder durur. Bu durumun istismarının önüne geçmek gereklidir diye düşünüyorum. 0 7 Yanıtla
  • 205622:
    değil tabiki HDP yi yanına alicak sonra işi bitince aldatildik dicek 6 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ölene kadar oturayım diyorsun yani,peki biz seni çekmek zorundamiyiz 2 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    aa niye acaba.. hani bi goktasi yaklasiyor da sanki yapacak bir mumkun yok gibi olmus.. butun dert o zaten.. referandumsuz demokraside sadece bilmem kac yilda bir gun sen gidersin x'e ben gideri y'ye oy verir doneriz.. temel ve halkin hassasiyet duydugu konularda referandum bu ulkede hic isletilmiyor.. biraz dusunelim... aslinda nasil hic goruluyoruz vatandas olarak.. sadece bugun x yarin z diger gun z gelir bize oy verdirttirir sonrasi sanki bizim gercek irademizmis gibi her konuda hukum veriri karar alir... hasili kritik konularda kuzey ulkelerindeki gibi referandumsuz gercek bir demokrasiden soz edemeyiz.. dilde .. dilimizde.. 2 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Anayasayı tanımayan, Şuan bile Devletin tüm ve kurumlarını halk için değil kendi koltuk sevdası için kullananlar 24 yıldır tepine tepine Anayasayı kullandınız. Ne eksik kaldıki yada sizleri tekrar tekrar iktidar yapmak için ne lazım söyleyin. Her türlü yetki elinizde var zaten. 1 0 Yanıtla
  • 88939764:
    tabii tabii bir an önce anayasanın yapılması lazım ki yeniden cumhurbaşkanımız ben partisi ona destek verecek tabii yani şimdi apo'yu çıkaracaklar öyle olması lazım yani 0 0 Yanıtla
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