Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14-28 Mayıs seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimde umduğumuz sonucu alamadık"

-"31 Mart seçimleri 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başararak geldik, bundan sonra da başararak yola devam edeceğiz"

- "AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Uyum içinde, özveri ile çalıştık. Biz de son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Oralarda mitingler yaptık. Halkımızla bütünleştik, kucaklaştık"

-"Her olanda bir hayır vardır"

-"Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz sayın Bahçeli'ye, tüm MHP'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"

-"İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi parti genel başkanlarına minnettarlığımı ifade ediyorum"

-"Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş bir kadroyuz"

-"Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık"

-"Tüm yöneticilere şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde destekleyeceğiz. Millet kararını vermiştir. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonucu açıklayacaktır"

-"Biz de partimizin organlarında 31 mart neticelerini değerlendireceğiz, özeleştirimizi yapacağız"

-"Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız"

-"Hiçbir suretle milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan uzak duracağız"

-"Seçim maratonu bugün tamamlandı. Seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile kazançtır"

-"Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin ihyası, ekonomik sıkıntılar ve acil meselelere daha fazla eğileceğiz. 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık"

-"Enflasyon başta olmak üzere ekonomi programımızın sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Başarılı operasyonlarımızla bölücü örgüte ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz"

-"Güney sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasın izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün son kalıntılarını temizleyeceğiz"

-"Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. 85 milyonun refahını, güvenliğini artırmak için dinlenmeden koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi eser ve hizmet siyasetimizle farkımız ortaya koyacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı.