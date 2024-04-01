Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14-28 Mayıs seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimde umduğumuz sonucu alamadık"
-"31 Mart seçimleri 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başararak geldik, bundan sonra da başararak yola devam edeceğiz"
- "AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Uyum içinde, özveri ile çalıştık. Biz de son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Oralarda mitingler yaptık. Halkımızla bütünleştik, kucaklaştık"
-"Her olanda bir hayır vardır"
-"Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz sayın Bahçeli'ye, tüm MHP'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"
-"İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi parti genel başkanlarına minnettarlığımı ifade ediyorum"
-"Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş bir kadroyuz"
-"Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık"
-"Tüm yöneticilere şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde destekleyeceğiz. Millet kararını vermiştir. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonucu açıklayacaktır"
-"Biz de partimizin organlarında 31 mart neticelerini değerlendireceğiz, özeleştirimizi yapacağız"
-"Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız"
-"Hiçbir suretle milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan uzak duracağız"
-"Seçim maratonu bugün tamamlandı. Seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile kazançtır"
-"Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin ihyası, ekonomik sıkıntılar ve acil meselelere daha fazla eğileceğiz. 12. kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık"
-"Enflasyon başta olmak üzere ekonomi programımızın sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Başarılı operasyonlarımızla bölücü örgüte ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz"
-"Güney sınırlarımızın ötesinde teröristan kurulmasın izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün son kalıntılarını temizleyeceğiz"
-"Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. 85 milyonun refahını, güvenliğini artırmak için dinlenmeden koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi eser ve hizmet siyasetimizle farkımız ortaya koyacağız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yaptı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14-28 Mayıs seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimde umduğumuz sonucu alamadık - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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