Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yol medeniyettir, Türkiye ulaşımda iddialı bir seviyeye ulaştı" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yol medeniyettir, Türkiye ulaşımda iddialı bir seviyeye ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yol medeniyettir, Türkiye ulaşımda iddialı bir seviyeye ulaştı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir.

15.10.2024 22:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yol medeniyettir, Türkiye ulaşımda iddialı bir seviyeye ulaştı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük hamlelere imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin, sektörün öncü isimlerini ve kamu ile özel kurumları bir araya getirmesinin önemini vurguladı. Erdoğan, kongreyi düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu'nun 1948'den bu yana daha güvenli ve sürdürülebilir yol ağlarının gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu yılki kongrenin teması olan "Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar" seçiminin isabetli olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük hamlelere imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık" ifadelerini kullandı.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Erdoğan, bu projeler arasında Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerinin Türkiye'nin gurur abideleri olduğunu belirtti. Erdoğan," Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul- İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 4.000 km otoyol ve 30.000 km'ye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahip olduğunu belirtti. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğunu 38.000 km'ye, otoyol uzunluğunu ise 8.300 km'ye çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Mesajını tamamlayan Erdoğan, kongreye katılan tüm firmalara ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yol medeniyettir, Türkiye ulaşımda iddialı bir seviyeye ulaştı' - Son Dakika

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