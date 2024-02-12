Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F-16 talebinin olumlu sonuçlandığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F-16 talebinin olumlu sonuçlandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F-16 talebinin olumlu sonuçlandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile bir süredir yürütülen F-16 talebinin olumlu sonuçlandığını ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Ankara'da yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-16 talebinin karşılanmasıyla ülkenin hava savunma kabiliyetinin güçlendirileceği vurgulandı.

12.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F-16 talebinin olumlu sonuçlandığını açıkladı - Son Dakika


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