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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

28.11.2021 12:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'nde Afganistan'da mülteci krizinin önlenmesi için ekonominin ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'nde Afganistan'da mülteci krizinin önlenmesi için ekonominin ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Türkiye'nin 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Yerli aşımız Türkovac için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Zirvenin 'Birlikte Geleceğe' temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, "Teşkilatımızdan ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası '2025 Vizyon Belgesi'nde yer alıyor. Bugün onaylayacağımız Aşkabat Eylem Mutabakatını da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kapsamda öncelikle 2025 Vizyon Belgesi'nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA'yı yürürlüğe koymalıyız. Maalesef 17 yıldır uygulanamayan bu anlaşmanın bölge içi ticaretin hak ettiği seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana enstrüman olduğuna inanıyorum.

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Eco Bank'ta kurumsal ve mali kapasitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla kalkınmamızda daha önemli işlevler yerine getirilebilir. Ankara'da bulunan eğitim enstitüsü üyeler arasındaki işbirliğini artırarak insani kalkınmaya ciddi katkılar da bulunmaya başlamıştır. Yine Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi de gıda güvenliğinin temini ve bölgemizde tarım sektörünün geliştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir" diye konuştu.

Bölgesel ve küresel ulaşım ağlarının öneminin salgın ortamında bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve modern İpek Yolu'nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan karayolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru'nun da önemi aşikardır. Keza Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, İstanbul- İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz arasındadır. Yine doğu-batı bağlantısına katkıda bulunacak, Filyos Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çandarlı Limanı projelerinde çalışmalarımız sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul Karayolunun işlerlik kazanması ve aynı güzergahtaki demiryolu hattının canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Dolayısıyla teşkilatımızı daha çok sahiplenmemiz, reform sürecini devam ettirmemiz ve güçlü bir bütçeyle etkin kılmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor"

Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunan Afganistan'da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir. Afganistan'da sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapılarının işler halde tutulması yönündeki çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor. Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı insani yardım faaliyetlerini artırdılar.

İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planına geri dönerek yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri bölgemizin ekonomik refah ve istikrarını katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

" Azerbaycan'ın topraklarını kurtarması bölgede istikrarın tesisinin de kapılarını açtı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açtığını vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycan'ın bölgede refahın artması için birbiri ardına hayata geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu adımlar bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan'la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"Terörle mücadelemizi örgütler arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz"

Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin terörle mücadelede hayati önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde hareket etmemiz bu bakımdan çok önemlidir" diye konuştu. - AŞKABAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Afganistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması - Son Dakika


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