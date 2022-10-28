Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat

28.10.2022 16:24

'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla hazırlanan vizyon belgesini açıklayacağı tören öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımda şu anda KIZILELMA'yı görüyorum. Öbür tarafta GÖKBEY'i görüyoruz. Laf değil icraat icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün Ankara Spor Salonu'nda kamuoyuyla paylaşıyor. Toplantıya katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KARŞIMDA KIZILELMA'YI GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde bekleyen kalabalığa yaptığı konuşmada, "Ana kademenin değerli temsilci kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın değerli temsilcileri sizleri Cumhuriyet Bayramı'nın arifesinde böyle bir anlamlı günde Türkiye Yüzyılı'nı kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda ne var? Bunları sizlere açıklayacağım. Karşımda şu anda KIZILELMA'yı görüyorum. Öbür tarafta GÖKBEY'i görüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kalabalıktan alkış tufanı yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışların bitmesinin ardından yeniden konuşmasına devam etti.

"KİMSE BİZİM ÖNÜMÜZE TAŞ KOYAMAYACAK"

Partililerinden sıkı bir çalışma isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Laf değil icraat icraat. Ve bunun yanında zırhlı taşıyıcıları görüyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda neler yaptık biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Biraz sonra da bundan sonra neler yapacağız onları da kapalı spor salonunda açıklayacağız. Gençlerime inanıyorum. Hanım kardeşlerime inanıyorum. Ana kademeye inanıyorum. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat - Son Dakika


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