Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğru Kudüs olan Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez" dedi. - BOGOR
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, '1967 sınırları temelinde... - Son Dakika
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