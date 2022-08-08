Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek

08.08.2022 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi'nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aşure Günü nedeniyle Ankara'da bir cemevini ziyaret etmesi, burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle görüşmesi bekleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayının onuncu günü olan bu akşam Alevi vatandaşlarla beraber orucunu açması da öngörülüyor. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyonların hedefinde olan Ankara'daki cemevini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyonların hedefinde olan Ankara'daki cemevini ziyaret edecek GÜNDEM / 8 Ağustos 2022 GÜNDEM / 8 Ağustos 2022
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevini ziyaret edecek - Son Dakika

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