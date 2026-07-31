Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum' dedi. - Son Dakika