Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur

06.08.2022 18:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde katıldı. Konuşma yapan Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı suçlamalara "Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur" sözleriyle yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak uyuşturucuyla mücadele konusunda Bakan Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmişti.

AKŞENER: SAYIN CUMHURBAŞKANINA SORUYORUM

Akşener, "Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Captagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordunuz" dedi.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığıToplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Akşener'in bu ifadelerine de yanıt verdi.

"BURADA BUNU SÖYLEMEK İSTEMEZDİM"

Akşener'e yönelik konuşan Erdoğan, "Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur." dedi.

"BİZİM BU NOKTADA MÜCADELEMİZ NETTİR"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: 'Önce haddini bileceksin' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: 'Önce haddini bileceksin'

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