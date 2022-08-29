Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting ve toplu açılış töreni için Kütahya'ya geldi.
Helikopterle Dumlupınar Stadyumu'na inen Erdoğan, protokol mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra otobüsle miting alanına geçti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da - Son Dakika
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