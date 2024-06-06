Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan, kardeşim Mirziyoyev'in 2016 yılında cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden itibaren, bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizim de gönülden desteklediğimiz yeni Özbekistan üçüncü Rönesans projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ın kalkınmasını temin etti. Şevket kardeşimin tarihiyle büyük kültürüyle, büyük halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak gurur duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 32'nci yılını idrak ediyoruz. Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev'in devlet nişanını, ülkeler arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğine ve taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA