Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Mirziyoyev'in Özbekistan'ı kalkındırdığını ve bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldiğini belirtti. Türkiye olarak Özbekistan'ın başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Erdoğan, ilişkilerin daha da ileri taşınacağını söyledi.

06.06.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özbekistan, kardeşim Mirziyoyev'in 2016 yılında cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden itibaren, bölgesinde barış ve istikrarın kaynağı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizim de gönülden desteklediğimiz yeni Özbekistan üçüncü Rönesans projeleri ve uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ın kalkınmasını temin etti. Şevket kardeşimin tarihiyle büyük kültürüyle, büyük halkıyla büyük bir devlet olan Özbekistan'ı tekrar şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak gurur duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 32'nci yılını idrak ediyoruz. Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız münasebetlerimizi inşallah daha da ileri taşıyacağız. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda karşılaştığımız her hadisede gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev'in devlet nişanını, ülkeler arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğine ve taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Zatı devletlerinin ve kardeş Özbek halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Türkiye, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
22:03 Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 00:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement