Erdoğan\'dan diplomasi trafiği! Rusya lideri Putin ile görüştü

İsrail- İran savaşı 4. gününde devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşen Erdoğan sonrasında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

"PUTİN HEMFİKİR OLDUĞUNU BELİRTTİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti" ifadeleri yer aldı.