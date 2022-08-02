Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Politika, Son Dakika

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