Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ukrayna 'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır' - Son Dakika

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