Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye'nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaPolitikaTürkiyeSuriyeRefahSon Dakika

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