Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme - Son Dakika
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Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme

19.08.2022 01:04
Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vlamidir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı'nda Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin ana gündem maddeleri

Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Lviv'de üçlü bir görüşme de gerçekleştirilecek. Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Masaya yatırılacak konulardan biri de Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşananlar olacak. Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği santrale son günlerde füze saldırıları atarken, iki taraf söz konusu saldırılar için birbirlerini suçluyor.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Erdoğan-Zelenskiy son olarak 3 Şubat yüz yüze görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat'ta Kiev'de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı. - LVİV

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme - Son Dakika

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