Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in Anadolu Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in Anadolu Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: İHA