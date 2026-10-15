Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in Anadolu Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı - Son Dakika