Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

29.05.2023 17:19

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda kazanan Recep Tayyip Erdoğan olurken, kesin sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu için yeniden sandık başına gitti. Seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Erdoğan yüzde 52.18 oy alırken, seçimleri kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82'de kaldı.

İTİRAZ SÜRECİ İŞLİYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

SON TARİH 31 MAYIS

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

KESİN SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

Kaynak: DHA
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