Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a büyük ilgi

MANİSA - Cuma Namazını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tarihi Hatuniye Camiinde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cami çıkışında Manisa Valiliğine doğru giderken kahvehanedeki vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cuma Namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde kıldı. Cami çıkışında vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, cami yanındaki bir kahvehanede vatandaşlarla oturup sohbet etti. CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek de Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın oturduğu masayı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz'a MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, AK Parti ve MHP il başkanları ile partililer eşlik etti.

Kahvehane ziyaretinin ardından Manisa Valiliğine doğru yürüyen Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet Manisa Valiliği karşısında bulunan cumhur ittifakının seçim stantlarını ziyaret ederek başarılar diledi. Manisa'daki son ziyaretini Manisa Valiliğine yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz valilik önünde Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yılmaz Manisa Valiliği şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Enver Ünlü ile makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Manisa programının ardından İzmir'deki programları için Kemalpaşa ilçesine geçti.