Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu\'nda Anadolu Ajansı\'nın standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.
Yılmaz, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen forum kapsamında AA'nın standına ziyarette bulunarak bilgi aldı.
Ziyarette Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "Kanıt" kitabını hediye etti.
Kitabı inceleyen Yılmaz, AA'yı zor coğrafyalarda, çatışma bölgelerinde yaşananları Türkiye ve dünyaya yansıtmadaki başarısı için tebrik ederek, bunu duyurmak amacıyla büyük fedakarlıklar yapıldığını söyledi.
Özhan da AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı hakkında bilgi verdi.
Ziyarette AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ve AA çalışanları da hazır bulundu.
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz’daki halk buluşmasında; “Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994’te kazanmış ya, ‘94 ruhuyla’ diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara’da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul’a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, ‘Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul’a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var’. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul’da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul’a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul’a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.
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Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yalova Şubesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti'nin önceki yerel seçimlerde emekçileri kapının önüne koyduğunu belirterek, emek mücadelesini kucaklayanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Yalçın, sözleşmeli memurların hala işten çıkarılma tehlikesi olduğunu da dile getirdi.
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