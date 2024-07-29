Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Kenan Işık'a başsağlığı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık'a rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.