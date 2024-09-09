Yılmaz'dan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, sadece çocuklarımızın bireysel gelişiminin değil, toplumsal kalkınmamızın da en önemli yapı taşıdır. Bu vesileyle tüm eğitim camiamızın sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.