Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Geleceği şekillendirmek için yüreğinizdeki sevgiyi paylaşabilirsiniz'

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 binden fazla çocuğun, koruyucu ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Siz de koruyucu aile olarak, geleceği şekillendirmek için yüreğinizdeki sevgiyi paylaşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çocuk gülümserse gelecek gülümser. Bir çocuğun dünyasını keşfetme yolculuğuna tanık olmak, bir çocuğun hayata hazırlanmasına eşlik etmek çok değerli bir tecrübedir. Bugün 10 binden fazla çocuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın güvencesinde, koruyucu ailelerinin yanında. Siz de koruyucu aile olarak, geleceği şekillendirmek için yüreğinizdeki sevgiyi paylaşabilirsiniz."