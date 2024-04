Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ile Azerbaycan Dostluk Grubu kurulduğunu açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile düzenlediği basın toplantısında, "Azerbaycan ile KKTC Dostluk Grubu kuruldu. İki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz, üç devlet bir millet diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından havalimanında karşılanan Yılmaz, daha sonra Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Her fırsatta KKTC'ye geldiğini, bugün de iftar programına katılıp görüşmeler yapacağını söyleyen Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının Kadir Gecesi'ni ve bayramını kutladı. Çalışma programına değinen Yılmaz, "Türkiye ve KKTC olarak her alanda iş birliğini ileriye taşımak için çalışıyoruz. Amacımız birlikte yükselmek, birlikte refahı arttırmak, demokrasimizin, ekonomimizin standartlarını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşımak. Bu çerçevede mali iş birliği programlarımız var her sene yenilediğimiz. Bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mali programın sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Yılmaz, "Burada esas aldığımız hadise Kıbrıs Türk halkının faydası, menfaatti. Kıbrıs Türk halkının daha üretken hale gelmesi, müreffeh hale gelmesi, buna yardımcı olacak her türlü çalışmaya imkanlarımız çerçevesinde destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Bugün de Güzelyurt'taki iftarda bu anlamda yeni projelerimizi açıklama imkanımız da olacak tarım sektörüne ilişkin, tarım sektörü çok önemli. Tarım stratejik bir sektördür, hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektör. Özellikle pandemide bunu bir kez daha insanlık olarak gördük. Tarımsal üretimi, potansiyeli sürdürmemiz son derece kıymetli. Bunu çok akıllıca yapmak durumundayız. Hem çiftçimizin hem bütün toplumumuzun kazanacağı bir şekilde organize etmek durumundayız. Bu çerçevede tarım konusunda Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri derinleştireceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ekonomik alanın yanında uluslararası alanda da egemen eşitlik temelinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, Azerbaycan temaslarının önemine işaret etti. Kurulan KKTC ile Azerbaycan Dostluk Grubu'nun hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, "Azerbaycan ile KKTC Dostluk Grubu kuruldu. İki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz, üç devlet bir millet diyoruz" ifadesini kullandı. Bu yöndeki adımların devam edeceğini belirten Yılmaz, her daim KKTC'yi her alanda destekleyeceklerini vurguladı.

"Artık bir milletin üç devleti oldu"

KKTC Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz ve heyetini KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz'ın her zaman KKTC'ye geldiğinde güzel müjdeler verdiğini, bu defa da tarım sektöründe güzel çalışmalar yapılacağı müjdesini verdiğini ifade eden Üstel, Türkiye'nin KKTC'ye enerji ve altyapı başta olmak üzere uluslararası alanda da desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Bugün de Azerbaycan ile kurulan dostluk grubunun KKTC için bir milat olduğunu vurgulayan Üstel, "Bugün bizim için bir milat. Bu miladın gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin Parlamento Başkanı Orhan erdem bu konuda büyük katkı koydular. Azerbaycan milli meclisinde KKTC'nin Parlamentorlar Arası Dostluk Grubu kabul oldu. Artık bir milletin üç devleti olduk. Artık bizim de cumhuriyet meclisimizdeki grubumuz Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Mutluyuz" dedi.

Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel'le gerçekleştireceği görüşmenin ardından Güzelyurt'ta vatandaşlarla buluşarak iftar programına katılacak. Yılmaz'ın gece saatlerinde temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılması bekleniyor. - LEFKOŞA