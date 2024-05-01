Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Özbekistan arasındaki mevcut iş birliği ve yeni yatırım imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 3. Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Yılmaz, temasları kapsamında başkent Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Özbekistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra tarım, inşaat, enerji, su yönetimi, ulaştırma, bankacılık-finans gibi alanlarda karşılıklı yatırımlar ele alındı.

Kuçkarov ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Özbekistan'la kazan-kazan prensibine dayanan ve dengeli bir şekilde süren ikili ticaretimiz, 2023 yılı sonu itibarıyla 3,1 milyar doları aşmıştır. Sayın cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize yakın zamanda ulaşacağımıza inancımız tamdır. Ata yurdumuz Özbekistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki rolünü çok önemsiyoruz. Ayrıca sürdürülen reformlarla beraber Özbekistan'ın önemli bir dönüşüm yaşadığını memnuniyetle gözlemliyor, ülkelerimiz arasındaki köklü ve derin bağlara dayanan iş birliğinin bizlere daha da güç vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Yılmaz, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Sayın Mirziyoyev ile görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliğimizi ve yeni yatırım olanaklarımızı değerlendirdik. Sayın Mirziyoyev liderliğinde sürdürülen reform ve kalkınma sürecini yakından izliyor ve takdir ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleşecek olan Taşkent Yatırım Forumu'nu Özbekistan'ın sahip olduğu potansiyeli göstermesi bakımından önemsiyoruz. 6 Haziran 2024 tarihinde ülkemizde tertipleyeceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması toplantısı kapsamında Sayın Mirziyoyev'i ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özbekistan ile ortak tarihi ve kültürel bağlarımız çerçevesinde mevcut dostluk ve kardeşliğimizi 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla pekiştirmeye devam edeceğiz. Sayın Şevket Mirziyoyev'e bu bereketli görüşme ve nazik ev sahipliği için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Mirziyoyev'in Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyeti kabul ettiği, Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev'e selamlarını ilettiği kaydedildi. Görüşmede Özbekistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin ve çok taraflı iş birliğinin daha da genişletilmesine ilişkin güncel konuların ele alındığı ifade edildi. Enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sürdürülebilir sektörlerde önde gelen Türk şirketlerinin katılımıyla büyük yatırım projelerinin hayata geçirildiği vurgulandı. - TAŞKENT