Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul ederek savunma, terörle mücadele, ticaret ve enerji konularında iş birliğini görüştü.

22.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Savunma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde savunma ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğimizin yanı sıra bölgesel gelişmeler, karşılıklı ticaretimiz ve enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Somali'nin kalkınmasına yönelik sağlık ve insani yardım alanlarındaki faaliyetlerimizi de değerlendirdik. Yıllar içerisinde stratejik bir boyuta ulaşan Somali ile ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm kurumları ile beraber, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunmak için samimi çabalarını sürdüreceğini aktaran Yılmaz, "Bu vesileyle, Somaliland'da barışçıl bir ortamda gerçekleşen seçimlerin, tüm Somali halkına ve Somaliland'a barış, istikrar ve refah getirmesini temenni ediyor; Somali halkına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Enerji, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
20:43 Bakan Fidan’dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici Bakan Fidan'dan Netanyahu yorumu: Tutuklama emri adaletin tecellisi bakımından umut verici
20:35 Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek Narin cinayetinde askeri üssün kamera kayıtları incelenecek
19:41 Vergi borçları siliniyor mu Bakan Şimşek’ten iddialara yanıt Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
19:19 Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu Haber alamadığı babasını yanmış halde buldu
19:05 Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan olası İstanbul depremi için korkutan sözler
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:42 Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 Euro’ya satıldı Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'te 571 bin 500 Euro'ya satıldı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.