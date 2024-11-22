Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Savunma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde savunma ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğimizin yanı sıra bölgesel gelişmeler, karşılıklı ticaretimiz ve enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Somali'nin kalkınmasına yönelik sağlık ve insani yardım alanlarındaki faaliyetlerimizi de değerlendirdik. Yıllar içerisinde stratejik bir boyuta ulaşan Somali ile ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm kurumları ile beraber, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunmak için samimi çabalarını sürdüreceğini aktaran Yılmaz, "Bu vesileyle, Somaliland'da barışçıl bir ortamda gerçekleşen seçimlerin, tüm Somali halkına ve Somaliland'a barış, istikrar ve refah getirmesini temenni ediyor; Somali halkına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.