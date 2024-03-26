Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye\'yi vesayetlerden kurtardık

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Demokraside, hukuk alanında, hak hürriyetlerde birçok adım attık. Vesayet yapılarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık. Milli iradeyi hakim hale getiren çok önemli reformlara imza attık" dedi.

Muş'ta İstasyon Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muşluların kadirşinas bir halk olduğunu ve kendisine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmadığını belirtti. Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa hepsinin yanında olduklarını söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, yola çıkarken bazı şeyler söylemişti. Bugün de onlar bizim temel düsturumuz. 'Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedi ve gerçekten yapılmadı. Son 20 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılan hizmet, yatırım hiçbir dönemle mukayese edilemez. Gerçekten önemli hizmetler yapıldı. Duble yollardan, üniversitelere, havalimanlarından altyapıya, kentsel dönüşümden eğitim ve sağlık tesislerine kadar çok önemli projeler hayata geçirildi" dedi.

Türkiye'yi vesayetlerden kurtararak milli iradeyi hakim hale getirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Eskiden sağlık hizmeti almak için Türkiye'den yurt dışına insanlar giderdi. Hastanelerde insanlar rehine kalırdı. Şimdi onlara son verdiğimiz gibi dünyadan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Sağlık turizmi diyoruz. Türkiye sağlık sektöründen milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Böyle bir noktaya geldik. ABD'den, Avrupa'dan, İngiltere'den Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çok şükür bugünleri gördük. Demokraside, hukuk alanında, hak hürriyetlerde birçok adım attık. Vesayet yapılarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık. Milli iradeyi hakim hale getiren çok önemli reformlara imza attık. Başörtüsünden ana dile varıncaya kadar birçok alanda tabu olmuş konuları birer birer önümüzden kaldırdık. Biz şuna inanıyoruz. 85 milyon, 81 vilayet, biriz beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı.

Başka partilerin verdikleri vaatleri unuttuklarını söyleyen Yılmaz, Muşlulardan destek isteyerek, "Başka partilere bakın. Bırakın vadettiklerini yapmayı neyi vaat ettiklerini dahi hatırlamıyorlar. Bizim öyle bir anlayışımız yok. Biz ne yapacaksak onu söylüyoruz, yapamayacağımızı söylemiyoruz. Bu vaatlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bizim siyasetimiz birlik siyaseti AK Parti ve Cumhur İttifakı bu ülkenin ana damarını temsil etmektir. Bu siyaset milletin bağrından çıkmış bir siyasettir. Sırtını millete yaslamış bir siyasettir. İnanıyorum ki bu Muş Türkiye Yüzyılı'na da Muş'tan çok güçlü bir destek verecektir. Çok yaklaştık artık. Seçimler geliyor. Ne olur bu günleri değerlendirelim. Seçim günü sandık namustur. Sen seçim günü sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklar kapanana kadar sayımlar tamamlanıp tutanaklar hazırlanıp seçim kurullarına götürülünceye kadar irademize milli iradeye sahip çıkacağız. Hazırız. Her zaman sizin hizmetinizdeyiz. Efendilik değil Hizmetkarlık yapmaya devam edeceğiz diyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ardından öğretmenevinde düzenlenen iftar programında kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasıyla bir araya geldi. - MUŞ