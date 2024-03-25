Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda ileri hedeflere yürüyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda ileri hedeflere yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı\'nda ileri hedeflere yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.

25.03.2024 23:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri hedeflere yürüyeceklerini belirterek, "Sadece bölgemizde değil küresel düzeyde de çok farklı bir konuma ulaşacağız." dedi.

Bitlis programı kapsamında, Ahlat ilçesindeki Aşağı Çarşı'da düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, bugüne kadar ilçeye önemli hizmetler yaptıklarını, hükümet olarak ilçeye başka bir gözle baktıklarını söyledi.

Ahlat için yapılan her projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ettiğini belirten Yılmaz, yeni dönemde belediye başkan adayları Yavuz Gülmez ile aynı anlayışla hizmetleri sürdüreceklerini aktardı.

Gülmez'in ilçe için güzel projeler hazırladığını, o projelere merkezi idare olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, "Cumhur İttifakı, toplumun ana damarını oluşturmaktadır. Siyasetimiz bu ana damar üzerinde yükselen bir siyasettir. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğer kardeşlerimizle birlikte. Biz ana damarı temsil ediyoruz. Ahlat'ın da bu damardan, birlik siyasetinden ayrılmayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Siyasetlerinin, makam ve mevki siyaseti olmadığını, bunların geçici olduğunu dile getiren Yılmaz, "Önemli olan o makamlardayken halka hizmet etmek, ihtiyaçlarını görmek, birlikten yana olmaktır. Nefsinizin ve menfaatinizin aleyhine de olsa birlikten ayrılmamaktır. Kim ne yaparsa yapsın Ahlat'ın birliğimize güç vereceğine inanıyorum. Rahmetli Muhsin Başkanımızı da yad ediyoruz. Her zaman 'birlik siyaseti' derdi. Birlik siyasetini Ahlat'tan selamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Allah, kardeşliğimizi daim kılsın"

Yerelde ve genelde siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu dile getiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar demokraside ve kalkınmada büyük hamleler yaptıklarını vurguladı.

Ülkeyi vesayetlerden ve fitnelerden kurtardıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri hedeflere yürüyeceğiz. Sadece bölgemizde değil küresel düzeyde de çok farklı bir konuma ulaşacağız. Bunun için sadece birlik ve beraberlik siyasetine ihtiyacımız var. Biz bir ve beraber olmazsak başkalarına fırsat doğar. Ahlat halkı bunu en güzel şekilde değerlendirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Başkalarına fırsat vermeyecek, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edecektir. Allah kardeşliğimizi daim kılsın."

Ülkenin her tarafına aynı gözle baktıklarını, ayrım yapmadıklarını belirten Yılmaz, "81 bir ilimiz ve tüm vatandaşlarımız bizim için azizdir. Ayrımcılık yapmadık. Ne bir vatandaşımıza ne de bir bölgemize karşı. Hiçbir ayrım gözetmedik. Allah korusun. Tüm vatandaşlarımızı seviyoruz. Etnik kimliği, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun. Hepsi bizim insanımız. Bakın Gazze'yi, başka yerleri görüyorsunuz. Bizim daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir olacağız, güçlü olacağız. Sadece Türkiye'de değil dünyada da mazlumlara daha çok sahip çıkacağız. Selçuklunun, Osmanlı'nın torunlarına da bu yakışır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Ahlat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda ileri hedeflere yürüyeceğiz - Son Dakika

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