Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ukrayna Konusunda Toplantıya Katıldı

'TEMASLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 13 Ağustos 2025 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinden sonra bugün de Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından; Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.