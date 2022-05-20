Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti

20.05.2022 21:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra sağlık, tarım, turizm, enerji alanları başta olmak üzere iki ülke arasında somut iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek adımlar ele alındı.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ruiz, yoğun fakat çok verimli bir ziyaret geçirdiklerini söyledi.

Oktay da kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli firmaların Küba'nın enerji ihtiyacının karşılanmasında sergilediği başarının önemli bir gösterge olduğunu belirten Oktay, Küba tarafının serbest bölge uygulamaları da dahil olmak üzere Türkiye'den giden yatırımcılara kolaylıklar sağlamasını beklediğini ifade etti.

Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in bu yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınmasında önemli bir fırsat teşkil edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika


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