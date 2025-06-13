Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı"

13.06.2025 20:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, "Gaziantep'e ve ülkemize kazandıran, vakıf geleneğimizin mümtaz temsilcilerinden merhum Hasan Kalyoncu'yu rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Kalemle çizilen hayallerin gerçeğe dönüştüğü bu özel günde, mezuniyet sevincini bizlerle paylaşan gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Az önce üniversite birincisi olan iki kız öğrencimizin konuşmalarını dinledik. Gerçekten çok anlamlı ve güçlü konuşmalardı. Bugün Şahinbey Belediyesi'nin Fikri Hanesi'ni ziyaret ettim. Orada da gördüğüm gibi, kız çocuklarımız erkeklere göre daha azimli, daha çalışkan ve daha yürekten gayret gösteriyorlar" dedi.

"Ülkemizin 81 ilinde gençlerimize hizmet veriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu azme rehberlik eden, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin vizyoner akademik kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Verdikleri emekler her zaman minnetle anılacaktır. Çünkü insana yatırım, en değerli yatırımdır. Üniversitenin akademik kadrosu kadar, idari kadrosu da bu ortamı öğrencilerimize sunan önemli bir unsurdur. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Üniversitelerle ilgili politikalarımızdan kısaca bahsetmek isterim. Bir zamanlar sadece belli şehirlerde bulunan üniversiteler, artık ülkemizin 81 ilinde gençlerimize hizmet veriyor. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e yükselmiş durumda. Bu artış, eğitime yaptığımız büyük yatırımların bir parçasıdır. Bu yatırımların temelinde 'fırsat eşitliği' anlayışı oluştuyor. Hangi şehirde, hangi ilçede doğmuş olursa olsun; her çocuğumuza aynı imkanları sunmak bizim görevimizdir. O imkanları değerlendirmek ise gençlerimizin sorumluluğundadır. Ben de Bingöl doğumluyum. Orada okuma imkanı bulmasaydım, sonrasında ODTÜ'ye gitmeseydim, bugün burada sizlerle birlikte olamazdım. Bu nedenle fırsat eşitliği, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biridir. Yalnızca üniversite sayısını değil, üniversitelerimizin niteliğini de artırdık. 22 yıl önce üniversitelerimiz yılda yalnızca 9 bin bilimsel makale yayımlıyordu; bugün bu sayı 49 bine ulaştı. Türkiye, bilimsel yayın sıralamasında 22. sıradayken, artık 17. sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı"

Yılmaz, "Bir üniversitenin üç temel fonksiyonu vardır. Mevcut bilgiyi yeni nesillere aktarmak, yeni bilgi üretmek, bu bilgileri hayata geçirmek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bu üç alanda da aktif olduğunu, bilginin ürüne ve katma değere dönüştüğü bir model sunduğunu memnuniyetle görüyoruz. Sadece eğitim değil, barınma imkanları konusunda da büyük adımlar attık. 2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı. Öğrencilerimizin eğitimlerini maddi sıkıntı yaşamadan sürdürebilmeleri için burs ve kredi destekleri veriyoruz. Örneğin ön lisans ve lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL burs veriyoruz. Gaziantep'te burs ve kredi alan öğrenci sayısı da 4 bin 265'ten 23 bin 980'e yükselmiş durumda. Üniversitelerimizi iş dünyasıyla daha yakın hale getirmeye çalışıyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sanayiyle, iş gücü piyasasıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Gençlerimizin iyi bir eğitimle mezun olup hem iyi bir iş kurmaları hem de bir yuva kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisi, hayatın en önemli adımlarıdır. Bu nedenle gençlerimizin dijital becerilerden yapay zeka okuryazarlığına kadar pek çok yetkinliği kazanarak mezun olmalarını çok önemsiyoruz. Öte yandan, ülkemizin doğurganlık oranı bin 48'e kadar düştü. Yenilenme oranı olan 2.1'in altındayız. Bu nedenle evlilikleri ve genç aileleri desteklemek için çeşitli politikalar geliştiriyoruz. 29 yaşına kadar evlenen gençlerimize 150 bin TL faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz kredi sağlıyoruz. Ayrıca genç ailelere ev eşyaları konusunda da destek veriyoruz. Değerli konuklar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi sıradan bir üniversite değil. TÜBİTAK'ın girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksinde, vakıf üniversiteleri arasında ilk 8'e girerek önemli bir başarıya imza attı. Üniversitemiz, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre patent ticarileştirme alanında Türkiye ikincisi oldu. Bu da bilimin ekonomik değere dönüştüğünün somut bir örneğidir. Artık meslekler sadece teorik bilgiyle değil; dijital beceriler, yeşil dönüşüm ve uygulamalı yetkinliklerle şekilleniyor. Bu yüzden meslek yüksekokullarımız da geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek eğitim vermelidir. Üniversite mezunlarının başarıları, üniversitenin itibarını artırır. Mezunlarla bağlar ne kadar güçlü tutulursa, üniversite o kadar gelişir. Bugün mezun olan tüm gençlerimizi, üniversiteleriyle bağlarını sürdürmeye davet ediyorum. Sevgili gençler, burada kazandığınız bilgi ve becerilerle ülkemizin yarınlarında etkin roller üstleneceksiniz. Gittiğiniz her yere Gaziantep'in kültürünü, girişimciliğini ve enerjisini taşıyacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tören sonunda derece yapan öğrencilere ödüllerini taktim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: '2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2002'de yurt kapasitemiz 182 bin iken, bugün bu sayı neredeyse 1 milyona ulaştı" - Son Dakika
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