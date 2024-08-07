Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olacak

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için yaptığı başvuruya ilişkin, "7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümeti hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için başvurusuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hazırladığı kapsamlı dosyanın hukukun üstünlüğü ve İsrail'in hesap vermesi açısından önemli bir girişim olduğunu belirtti. Atılan bu adımın diğer ülke yönetimlerine de örnek olmasını umduğunu dile getiren Yılmaz, "İnsani değerlere, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güven, bu sürecin nasıl yürüyeceği ile yakından ilgilidir. 7 Ekim'den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümeti hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. 1967 sınırları içerisinde toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA