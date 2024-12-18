Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç Süryani toplumunun temsilcileriyle yaptığı toplantıda, devletin Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığını vurguladı.

18.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç Süryani toplum temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya, İsveç Milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf Aydın ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nin açılışında vurguladıkları üzere, devletimiz 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını da karşılamayı asli görevlerinden biri kabul etmektedir. Bu bilinçle, Süryani vatandaşlarımızı ve kültürel miraslarını ülkemizin asli unsuru ve zenginliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan Süryani toplumunun, ata topraklarına bağlılıklarını ve Türkiye'ye her fırsatta desteklerini dile getirmelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye-İsveç ilişkilerinin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bu dönemde, Süryani toplumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesine katkı sunabileceğine inanıyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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