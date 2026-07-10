Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC\'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na geldi. Yılmaz'ı havalimanında KKTC Başbakanı Ünal Üstal karşıladı. Ziyaret kapsamında Türkiye tarafından KKTC'de çıkması muhtemel orman yangınlarına müdahale amacıyla görevlendirilen Ka-32 tipi yangın söndürme helikopteri teslim edilecek.

Helikopter, KKTC Orman İdaresi'nin geçici tahsisine verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlendirilen Ka-32 tipi helikopter, 2,5 ton su atma kapasitesine, yüksek manevra kabiliyetine ve sürate sahip olmasıyla orman yangınlarına müdahalede etkin olarak kullanılan hava araçları arasında yer alıyor. Helikopter, KKTC Orman İdaresi'nin geçici tahsisine verilecek ve yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere 12 dakika içinde havalanabilecek hazırlık seviyesinde hazır bulundurulacak. Hava aracı, Lefkoşa'da Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ne ait, geçmiş yıllarda da aynı amaçla kullanılan iniş alanında konuşlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de uygulanan dinamik kaydırma modeli kapsamında helikopter, yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde KKTC'de görev yapacak, riskin azalması halinde ise Türkiye'deki yüksek riskli bölgelere kaydırılacak.

Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaret programı kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak. Yılmaz, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, ardından Türkiye tarafından hibe edilerek 20 Temmuz'da hizmete açılacak Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak ve Güzelyurt Belediyesi'ni ziyaret edecek.

Doğalgaz mutabakatı imzalanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın katılımıyla Türkiye ile KKTC arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. Yılmaz ayrıca AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği binasını ziyaret edecek ve yapımı süren Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ziyaret programı kapsamında gerçekleştirilecek temaslara eşlik edecek. - LEFKOŞA