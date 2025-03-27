Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Paris'teki "Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış" zirvesini AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Paris'teki "Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış" zirvesini AA'ya değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Ukrayna'da barış ve güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) adayı olarak savunma sanayisi ve diplomatik kapasitesiyle bu sürecin ayrılmaz bir...

27.03.2025 21:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Ukrayna'da barış ve güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) adayı olarak savunma sanayisi ve diplomatik kapasitesiyle bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Paris'teki "Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış" başlıklı zirvenin ardından Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katıldığını belirten Yılmaz, toplantının sadece Ukrayna değil, "Avrupa'nın da güvenliği ve geleceği" açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yılmaz, liderler düzeyinde 31 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının çok taraflı ve kapsamlı bir görüş alışverişine sahne olduğunu aktardı.

Bu sürecin Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye olarak, sahip olduğumuz kapasite, savunma sanayimiz, diğer yetkinliklerimizle ve bir taraftan NATO üyesi bir ülke olarak diğer taraftan Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olarak bu süreçlerde önemli bir konumumuz olduğunu herkes görüyor." ifadelerini kullandı.

ABD tarafından başlatılan ateşkes girişimini desteklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ancak esas olan, kısmi ve geçici anlaşmalardan ziyade, daha kalıcı ve kapsamlı bir ateşkestir." dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda diplomasiyle çözümü savunduğuna işaret eden Yılmaz, bu ateşkesin başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin daha önce Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir takası sürecinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ile hem de Sayın Putin ile çok iyi diyalogları var." diyerek, Türkiye'nin barış süreçlerinde yapıcı rolünü hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Yılmaz, "Sayın Macron'a bizi davet ettiği ve iyi bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu süreci yakından izlemeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu çatışmalara nasıl baktığımızı ve çözüm perspektifimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

Henüz ülkeler arasında tüm detaylar üzerinde tam bir mutabakat olmadığını dile getiren Yılmaz, zirvede "Avrupa'nın güvenliğinin birlikte sağlanması gerektiği noktasında ortak bir vurgu yapıldığını" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Paris'teki 'Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış' zirvesini AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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