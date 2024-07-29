Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içeren açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Altun, Erdoğan'ın adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adanmış bir lider olduğunu vurgulayarak, tehdit edenlerin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail hükümetinin soykırım suçu işlediğini ve bunun hesabını vereceğini ifade etti.

29.07.2024 13:53
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içeren açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir" dedi.

-"Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır"

İsrail hükümeti ve kabine üyelerinin Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileri olduğunu vurgulayan Altun, sorumluların Dünya kamuoyunun gözünde çoktan hüküm giydiklerini belirterek," Uluslararası mahkemelerce mahküm edilmeleri sadece bir zaman meselesidir. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler. O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar. İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail'i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler. Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler" ifadelerini kullandı.

-"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz"

Türkiye'nin İsrail'e mesajının gayet açık olduğunu ifade eden Altun," Kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin. İsrail'i yönetenler bölgemizi daimi bir savaşa mahküm etmektedir. Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz. Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki gösterdi - Son Dakika

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