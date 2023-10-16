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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası asılsız - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası asılsız

Son Güncelleme: 16.10.2023 21:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

500 Bin Filistinlinin Türkiye'ye Alınacağı İddiası Yalanlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası asılsız - Son Dakika
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