Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen 'Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli'nde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası ilişkileri ve değişen dinamikler değerlendirildi. Panelde, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve iş adamları da yer aldı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panelin açılışında katılımcılara video mesajıyla hitap etti ve dünyanın karşı karşıya olduğu krizlere dikkat çekti. Ayrıca, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan bir sergi düzenlendi ve İngiltere'de Ramazan Çadırı Projesi kapsamında bir iftar programı gerçekleştirilecek.

08.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde "Türkiye- Birleşik Krallık İlişkileri Paneli" gerçekleştirildi.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası ilişkilerinde değişen dinamikler ve iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği panele çok sayıda akademisyen, düşünce kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve iş adamları katıldı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap etti.

Dünyanın karanlık bir girdaptan geçtiğini ve farklı sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Altun, bu süreçte bölgesel ve küresel krizlere, çatışmalara sık sık tanık olunduğunu ifade etti.

Son dönemde yaşanan Ukrayna- Rusya savaşının bu krizlerden birisi olduğuna işaret eden Altun, "Türkiye olarak bizler, en başından beri taraflara itidal çağrısı yaptık. Onurlu bir barışın kaybedeni olmayacağı şiarıyla ihtilafların savaşla değil, müzakereyle çözülmesi gerektiğini belirttik. Ukrayna-Rusya savaşının gıda krizi gibi küresel sonuçları da oldu. Tahıl koridoru antlaşması ile dünyanın bir gıda krizi yaşamasının önüne geçtik" dedi.

Altun, bugün küresel sonuçları olan bir diğer sorunun da İsrail'in Filistin'e saldırıları olduğuna dikkati çekti.

Yıllardır devam eden İsrail zulmünün şu anda farklı bir merhaleye işaret ettiğini belirten Altun, İsrail'in 6 aydır devam eden saldırılarında açlığı bir silah olarak kullandığını, bölgeye sağlıklı bir insani yardım bile yapılamadığını ifade etti.

İnsani felaketlerin yanı sıra ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi gibi özellikle Müslümanların yaşadığı sorunların da günden güne arttığını anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Batı ülkelerinde son yıllarda yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, devletlerin giderek kendi içine kapanmasına neden olmaktadır. Küresel alanda korumacılığın artması da, mazlum ve muhtaç durumdaki binlerce kişiyi en temel insani yardımlardan mahrum bırakmaktadır. Biz Türkiye olarak, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Tüm dünyanın yüzleşmesi gereken mülteci sorununda en iyi sınavı veren ülkelerden biriyiz. Mülteci sorununa kalıcı bir çözüm bulunması ancak küresel refahın adil bölüşümüne dayanan bir sistem kurmakla mümkündür."

"Filistinlileri ve hakikati savunmak, bir anlamda insanlık onurunu savunmak demektir"

Altun, söz konusu tüm bu sorunları daha kaotik hale getirenin ise dezenformasyon sorunu olduğuna işaret ederek, çağın vebası haline gelen dezenformasyon sorununun toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonu sadece ulusal değil, küresel ölçekte bir sorun olarak gördüklerinin altını çizen Altun, "Bu yüzden bölgesel çatışmalardaki dezenformatif faaliyetleri de ifşa etmekten kaçınmıyoruz. İsrail'in acımasız saldırılarını örtbas etmek için kullandığı sistematik dezenformasyon kampanyalarıyla da ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla mücadele ediyoruz. Çünkü İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor. Filistinlileri ve hakikati savunmak, bir anlamda insanlık onurunu savunmak demektir. Türkiye, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve küresel sorunlarda İngiltere ile her türlü iş birliğine açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Londra'da Türkiye Yüzyılı Sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde de Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtan bir "Türkiye Yüzyılı" Sergisi düzenlendi.

Öte yandan, İngiltere'de 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen Ramazan Çadırı Projesi kapsamında Londra Trafalgar meydanında bir iftar programı gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli Düzenledi - Son Dakika

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