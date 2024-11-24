Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Beştepe'deki zirvenin ana gündemini diplomasi ve ekonomik konular oluştururken, asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamlarla birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu için çıkarılan tutuklama emri ve belediyelere atanan kayyumlarla ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak.

24.11.2024 11:26
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15 günlük aranın ardından Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine gündeminde hep diplomasi hem de ekonomi gibi önemli konu başlıkları var.

ASGARİ ÜCRETE ZAM DA MASADA

Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamların masaya yatırılacağı zirvede enflasyon verilerinin yanı sıra son dönemde belediyelere atanan kayyumlar da değerlendirilecek.

KAYYUM ATAMALARI BAŞLIKLAR ARASINDA

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti'nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli ovacık ilçelerine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanacak başka belediyeler var mı ve kayyum atanan kamu düzeni sağlanabildi mi? Bu soruların Kabine'nin gündemine geleceği öğrenildi.

NETANYAHU İÇİN ÇIKARILAN TUTUKLAMA EMRİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Devam eden Ukrayna- Rusya savaşının yanı sıra 7 Ekim'de başlayıp bölgesel nitelik kazanan İsrail- Filistin çatışması da gündemde olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı da yine üzerinde durulacak başlıklar arasında.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Yurtiçi ve yurtdışında devam eden terör operasyonlarında gelinen son durum kabinenin gündemine sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek adına Eurofighter alım sürecinin de yine değerlendirilmesi bekleniyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Vatan Sever:
    Toplanmışken İş ilanlarında herşey sahil 25 bin maaş olayınada bir el atın, Herşeyi çıkartırsanız ( yol, yemek, sgk ) 5 bin tl aylık maaşa çalışıyor insanlar ev kiraları 30 bin tl ye dayandı ... 12 0 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    kredi ve kredi kartları patladı milletin faiz anası... A... gibi ödeniyor nereye gidiyor bu ülke patladı vatandaslar 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en önemli konulardan biri de ekonomi olmalı fiatlar gene fırladı 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Gerek yok 6 0 Yanıtla
  • Sezgin Özden:
    Toplanın bakim doğalgaz falan bulun ?? 6 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Netenyahu’nun tutuklama kararını görüşeceklermiş 2 gözümün çiçekleri 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Neye toplanıyorsunuz,halk perişan, umutsuz, mutsuz, tedirgin, yurttaş geçim derdinde inşallah son toplanmanız olur.Emekliyim böyle aşağılık, böyle kepaze bir dönem görmedim, yaşamadım.Toplanmışken erken seçim kararı alın. 6 0 Yanıtla
  • Reis 13:
    zokim kabilenize de 5 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Erken seçimle siz İt sürüsünü en kısa zamanda göndereceğz 3 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bu İt kabilesinin insanlığa zerre faydası yoktur 2 0 Yanıtla
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