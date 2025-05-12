Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.