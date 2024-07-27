CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilçeye vosvos ile geldi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilçeye vosvos ile geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesine vosvos ile gelerek seçilen belediye başkanlarını tebrik etti. Özel, siyasi tartışmalardan kaçındıklarını ve emekli maaşı, asgari ücret ve çiftçiler için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, CHP'nin herhangi bir inançla veya Alevilikle sorunu olmadığını vurguladı.

27.07.2024 22:42
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ilçeye vosvos ile geldi

Özgür Özel: "Biz kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz"

BURSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'nın Harmancık ilçesine vosvos ile geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri ile gereksiz yere tartışmaya girmediklerini emekli maaşı, asgari ücret ve çiftçi için kavga ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından kazanan belediye başkanlarını tebrik etmek için Bursa'nın Harmancık ilçesine geldi. Vatandaşlar buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binası önünde kendisini bekleyen topluluğa konuşma yaptı.

CHP'den seçilen belediye başkanlarının kendilerini ve yakınlarını değil memleketlerini ve seçildikleri belediyeleri düşündüğünü belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, şu anda birinci parti olduklarını ifade etti.

CHP'den seçilen belediye başkanlarının kendilerini ve yakınlarını değil memleketlerini ve seçildikleri belediyeleri düşündüğünü söyleyen Özel, "Bursa'nın dağ ilçelerindeki CHP belediyelerini öyle bir noktaya getireceğiz ki CHP'de olmayan belediyeleri de bir sonraki seçimde kazanacağız. Dağ ilçelerini de kazandığımızda Türkiye'de kazanacak. Biz Recep Tayyip Erdoğan veya Devlet Bahçeli ile tartışırız. Ancak kimlik tartışması yapmayız. Bizim onlarla vereceğimiz tek kavga emeklinin maaşının, asgari ücretin çiftçilerin kavgasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün oylarını yükseltiyor. Şu anda birinci partiyiz. Biz kavga etmek için değil yüz güldürmek için geliyoruz. Biz bütün vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne cami, ne cemevi, ne inançla, ne de Alevilikle bir sorunu yoktur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilçeye vosvos ile geldi - Son Dakika

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