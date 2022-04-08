Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı - Son Dakika
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Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı

08.04.2022 00:28

gazeteci Cüneyt Özdemir takipçilerine "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti. 400 binden fazla kişinin katıldığı anketten yüzde 66,4 ile Mansur Yavaş birinci çıkarken, onu yüzde 15,7 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Adayımız Mansur Yavaş" açıklamasıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, detayları ise Haberler.com'a verdi.

"YAVAŞ KABUL EDERSE TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLACAK"

Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak seçmelerinden dolayı olumlu tepkiler aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini belirten Özdağ, "Bizimki tabii bir göreve çağrı, bizim adayımız olmasının dışında. Eğer bu görevi kabul ederse Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyoruz hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bile hayırlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Cüneyt Özdemir 'Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?' anketi yaptı! Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

"SİYASETTE SU AKAR YOLUNU BULUR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın olumsuz bir yanıt vermesi halinde Zafer Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği yönündeki sorumuza da Özdağ, "Şu anda olumsuz bir tepki üzerinden konuşmayalım. Siyasette su akar yolunu bulur" yanıtını verdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR TWITTER'DAN ANKET YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir anket paylaşan gazeteci Cüneyt Özdemir takipçilerine " Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu.

Cüneyt Özdemir 'Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?' anketi yaptı! Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı

ANKETE 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

400 binden fazla Twitter kullanıcısının oy kullandığı anketten yüzde 66,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıkarken, onu yüzde 15,7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 14,5 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise yüzde 3,4 ile anketten sonuncu çıktı.

Cüneyt Özdemir 'Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?' anketi yaptı! Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı

ANKET SONUCUNU ÇERÇEVELETİP YAYINLADI

Anketin bu zamana kadar Twitter'da yapılan en yüksek katılımlı anket olduğunu vurgulayan Özdemir, Youtube yayınında sonuçların çerçevelenmiş bir görüntüsünü paylaştı.

YORUMLAR
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Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum

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Son Dakika Politika Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı - Son Dakika


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