Cüneyt Yüksel, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı - Son Dakika
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Politika

Cüneyt Yüksel, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini kınadı. Yüksel, cezanın hatalı olduğunu ve siyasi saiklerle alındığını belirtti. Ayrıca, UEFA'nın kararın açıklanmadan önce Almanya'daki bir gazetede yer almasının baskı ve algı olduğunu vurguladı. Yüksel, diğer ülkelerin milli takım oyuncularının siyasi gösterilerine karşı benzer bir ceza almadığını ve bu durumun hukuki bir garabet olduğunu ifade etti.

05.07.2024 16:23
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini kınadı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, UEFA Disiplin Kurulunca, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmadaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza verilmesini değerlendirdi.

"Genel davranış ilkelerine uyulmadığı, temel terbiye kurallarının ihlal edildiği, spor etkinliklerinin sportif olmayan gösteriler için kullanıldığı ve futbol sporunun itibarsızlaştırıldığı" gerekçesiyle verilen cezanın hatalı olduğunu vurgulayan Yüksel, kararın siyasi saiklerle alındığını belirtti.

Yüksel, kararın hukuki alt yapıdan uzak karar olduğunun altını çizerek, "Sevinç kutlaması sırasında, hiç kimseyi ya da hiçbir düşünceyi hedef almayan tarihi ve kültürel sembolün kullanılmış olması birtakım çevrelerce siyasi amaçlı tepkiye sebep olmuş, UEFA'nın kararı da futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür." ifadesini kullandı.

UEFA'nın kararı açıklanmadan Almanya'daki Bild Gazetesi'nde "milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verildiği" haberinin yer aldığını hatırlatan Yüksel, bu haberin, cezanın nasıl bir baskı ve algı altında alındığının göstergesi olduğuna işaret etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, şunları kaydetti:

"Fransa Milli Takımı oyuncularının siyasi ve seçim odaklı söylemleri 'spor etkinliklerinin sportif olmayan gösteriler için kullanıldığı' anlamına gelmiyorken, İngiltere Milli Takımı oyuncusunun davranışı 'genel davranış ilkelerine uyulmadığı, temel terbiye kurallarının ihlal edildiği' gerekçesini taşımıyorken, Sırbistan Milli Takımı oyuncularının selamlamalarının yer aldığı fotoğraf UEFA'nın sitesinde dahi yer bulabiliyorken; milli takım oyuncumuzun Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023 tarihli raporunda da belirtildiği üzere aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyecek ve yasaklı olmayan, ülkemizin tarihi ve kültürel sembolü 'bozkurt' işaretini kullanmış olmasının yaptırımla karşılaşması hukuk garabetidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cüneyt Yüksel, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı - Son Dakika

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