Danimarka'da 69 Gün Süren Koalisyon Başarıyla Kuruldu
Danimarka'da 69 Gün Süren Koalisyon Başarıyla Kuruldu

02.06.2026 10:24
Mette Frederiksen, 4 partiden oluşan koalisyon hükümetini açıkladı. Süreç zorlu geçti.

Danimarka'nın geçici Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin tarihindeki en uzun koalisyon kurma süreci olan 69 günlük sürecin ardından 4 partili koalisyon hükümeti kurmayı başardığını açıkladı.

İskandinav ülkesi Danimarka'da 2.5 ay süren hükümeti kurma çabalarında sona gelindi. Danimarka'nın geçici Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen, Danimarka Kralı Frederik X ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, 4 partili koalisyon hükümeti kurulduğunuifade etti. Frederiksen hükümetin Sosyal Demokratlar, Sosyalist Halk Partisi, Sosyal Liberal Parti ve Ilımlılar'dan oluştuğunu ifade etti. Hükümetin kurulmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin "uzun ve zorlu" olduğunu belirten Frederiksen, "birçok şey zor olsa da sürecin nihayetinde başarılı olmak zorunda" olduğunu söyledi. Üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenmeye hazırlanan Frederiksen bugün hükümet programının, yarın ise kabinenin açıklanacağını belirtti.

Danimarka'da parlamento seçimleri 24 Mart'ta yapılmıştı. 2019'dan beri iktidarda olan Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokratlar Partisi, 38 sandalyeyle en büyük parti olmuş, ancak tek başına iktidar için parlamentoda çoğunluğa ulaşamamıştı. Sosyal Demokratlar ve Yeşil Sol Parti'nin oluşturduğu kırmızı blok, parlamentoda toplam 84 sandalye kazanırken, Liberal Parti (Venstre), Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak Partisi ve Muhafazakar Halk Partisi'nin oluşturduğu mavi blok ise 77 sandalyede kalmıştı. Ne sağ ne de sol kanat, 179 sandalyeli parlamentoda çoğunluk için gerekli olan 90 sandalyeye ulaşamamıştı. Frederiksen, seçimden sonra geniş bir koalisyon kurmaya çalışmış, ancak ilk görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştı. Danirmarka Kralı Frederik X, 23 Mayıs'ta geçici Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen liderliğindeki merkez sağ koalisyon görüşmelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Frederiksen'den hükümetin kurulmasına ilişkin yeniden girişimde bulunmasını istemişti.

Frederiksen'in Sosyal Demokrat Partisi 1903'ten beri en kötü sonucunu elde ederken, 179 sandalyeli parlamentoda 38 sandalye kazanıp en büyük parti olarak kaldı.

