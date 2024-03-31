Oyunu kullanan Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin" dedi.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ikamet ettiği Darıca Emek Mahallesinde bulunan Halide Edip İlkokulu'ndaki 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Annesi Fadime Bıyık, Eşi Havva Bıyık ve çocukları Tuba ve Büşra Bıyık ile birlikte oy kullanan Başkan Muzaffer Bıyık, "Güzel bir kampanya dönemi geçirdik. 5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin. Biz de demokrasimizin gereğini yaparak oyumuzu kullandık. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Milletimizin iradesine, sağduyusuna güveniyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve Darıca'mız için hayırlı, uğurlu olsun. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Darıca olsun" dedi.
Oyunu kullandıktan sonra okulda bulunan sınıfları da gezen Başkan Muzaffer Bıyık, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. - KOCAELİ
Son Dakika › Politika › Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık oy kullandı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi ve kızıyla birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir okula giderek 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirterek, Türkiye'nin şeffaf ve güvenli seçimlerle dünyaya örnek olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise 'Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor' dedi.
Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.
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