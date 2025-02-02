Davutoğlu Adıyaman'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu Adıyaman'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Davutoğlu Adıyaman\'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi ve mücbir sebep uygulamasının uzatılmasını istedi.

02.02.2025 23:47
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da bazı temaslarda bulundu.

İlk olarak Çelikhan ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Davutoğlu, daha sonra Adıyaman merkezde bulunan K19 konteyner kentte depremde 4 çocuğunu kaybeden Kızılbay ailesini ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgelerinde mücbir sebebin 5 yıl uzatılması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Mücbir sebep uygulaması mayıs ayında tekrar sona eriyor, mücbir sebebin alanının genişletilerek 5 yıla çıkarılması gerekiyor. Esnaflardan büyük şikayet aldık bu konularda kira desteklerinin mutlaka sürmesi lazım. Vatandaşlarımızın TOKİ'lere müraacat ettiklerinde orayı karşılama gibi imkanları da yok. Ayrıca metrekare fiyatları konusunda çok ciddi sapmalar yaşanıyor."

Davutoğlu, son olarak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Davutoğlu Adıyaman'da Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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