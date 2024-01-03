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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmeye İYİ Parti yöneticileri de katıldı. Görüşmenin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu\'ndan İYİ Parti lideri Akşener\'e ziyaret
03.01.2024 - 19:04,
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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