Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ailesi ile birlikte; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesini evinde ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Meral Akşener, bayram ziyaretine ilişkin fotoğrafları; sosyal medya hesabından "Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin" notuyla paylaştı.

Ahmet Davutoğlu ise "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiyle kıymetli eşi Tuncer Bey'e ailecek bayram ziyaretinde bulunduk. Bizlere gösterdikleri nazik misafirperverlik ve güzel sohbet için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.