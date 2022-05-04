Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti

04.05.2022 18:03
Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ve çocukları ile birlikte, Ramazan bayramı dolayısıyla; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'i evinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ailesi ile birlikte; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesini evinde ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Meral Akşener, bayram ziyaretine ilişkin fotoğrafları; sosyal medya hesabından "Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli eşi Sare Hanım, kıymetli evlatları Sefure ve Mehmet ile bayramlaştık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yüce Allah, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin" notuyla paylaştı.

Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti

Ahmet Davutoğlu ise "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiyle kıymetli eşi Tuncer Bey'e ailecek bayram ziyaretinde bulunduk. Bizlere gösterdikleri nazik misafirperverlik ve güzel sohbet için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti - Son Dakika


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